3日午前、東京・板橋区の住宅で火事があり現在も消火活動が続いています。少なくとも1人がけがをしています。【映像】現場の様子午前10時前、板橋区蓮沼町にある2階建ての住宅の1階の1室から火が出ました。警視庁などによりますとポンプ車など23台が出動し、さきほど火はほぼ消し止められました。これまでに火元の住宅の1階と2階合わせて25平方メートルほどが焼けています。少なくとも女性1人が煙を吸うなどしてけがをしてい