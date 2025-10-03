日経平均株価は一時、800円以上値上がりしています。【映像】日経平均が一時800円超値上がり前日のアメリカ市場ではテクノロジー関連の銘柄が堅調に推移し、主要な株価指数はそろって最高値を更新しました。この流れを受けて日経平均株価もAIや半導体関連株を中心に上昇し、一時、4万5700円台をつけました。値上がり幅は800円を超えています。ただ、市場関係者はこの後の値動きについて、｢自民党の総裁選をあすに控え積極的