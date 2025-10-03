女優の大地真央さん（69）が10月6日午後1時放送の黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演します。【写真】大地真央さん、12歳年下の夫と2ショット今年で、初舞台から52年。近年は、CMで角刈り姿を披露するなど楽しい一面を見せてくれます。2007年には、12歳年下のデザイナーと再婚しました。放送では夫婦生活のほか、69歳になった今、刺激を受ける存在についても明かします。今や誰もが知る「大地真央