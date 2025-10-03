3日未明、三重県名張市の国道で、10代から30代くらいの男女6人が乗った軽乗用車が横転する事故があり、5人が死亡しました。警察で事故の原因を調べています。事故があったのは、名張市上小波田の片側一車線の国道165号です。警察によりますと、3日午前0時過ぎ、事故現場を通りかかった人から「車両が横転し、3人が出血して路上で倒れていた」などと110番通報がありました。横転した軽乗用車には10代から30代くらいの男女6人が乗っ