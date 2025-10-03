滋賀県で開かれている国民スポーツ大会。大会5日目、10月2日の三重県選手団の結果です。レスリンググレコローマン65キロ級で、いなべ総合学園3年の弓矢翔太選手が準優勝です。弓矢選手は「去年はよい成績を残せなかったが、今年は2位になって三重県に貢献できてよかった」と話しました。また、馬術・少年の自由演技馬場馬術で、高田高校3年の杉原琉文選手が4位入賞です。杉原選手は「初めてここまでよい演技ができ、馬に感謝してい