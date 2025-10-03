2025年10月3日の『徹子の部屋』に柄本明さん&笹野高史さん&佐藤B作さんが登場。55年来の友人同士である3人の思い出話を語ります。そこで、佐藤B作さんが人生の3つの転機を語った『婦人公論』2023年6月号の記事を再配信します。*****演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が聞く。第17回は