9月30日、三重県いなべ市大安町の民家で、80代と50代の男性2人が死亡しているのが見つかった事件で、警察は2日、同居する79歳の母親を殺人の疑いで逮捕しました。殺人の疑いで逮捕されたのは、いなべ市大安町平塚の無職、水谷洋子容疑者（79）です。警察の調べによりますと水谷容疑者は9月30日の未明、自宅で夫と共謀し53歳の息子の首を絞めて殺害した疑いが持たれています。2階の寝室で亡くなっている息子と敷地内の車庫で首を吊