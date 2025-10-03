地域の健康づくりなどに貢献しようと明治安田生命保険相互会社から2日、三重県津市に寄付金が贈られました。明治安田グループの従業員が出身地などゆかりのある地域に対して行う募金に会社の拠出金を上乗せして全国の自治体や団体に寄付しているものです。2日は、明治安田生命保険相互会社の宇戸大輔執行役員が「みなさんが愛し、誇りに思う地域がさらに元気で満ちあふれますように」と津市の前葉泰幸市長に、寄付金約130万円の目