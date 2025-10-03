日本最古の神社といわれ、世界遺産に登録されている三重県熊野市の花の窟神社で2日、恒例の「お綱掛け神事」が行われました。熊野市にある花の窟神社では、毎年2月と10月に御神体としている高さ45メートルの岩に綱を張る神事が行われています。約170メートルある綱は、今年8月に収穫された餅米のワラを氏子たちの手で編み込んだもので、7つの細い綱にはそれぞれに神さまが宿るとされています。岩の上に結ばれた綱は国道を横切り、