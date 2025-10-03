三重県志摩市の観光大使をつとめる志摩市出身の現役力士、志摩ノ海さんが2日、地元の小学校で特別授業を行い、自身が育った志摩の魅力や思い出を語りました。志摩ノ海さんは小学生から市内の志友館相撲道場で稽古を重ね、相撲の名門校・明徳義塾高校、近畿大学を経て角界入り。粘り強い押し相撲を持ち味に番付最高位は前頭3枚目、2度の敢闘賞を受賞しています。志摩小学校で行われた特別授業には、4年生20人が参加、市の観光名所や