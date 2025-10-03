瀬戸内地方は、湿った空気の影響で曇りになっていて、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降も雨が降るでしょう。日中の最高気温は岡山で24度、津山で22度、高松で25度の見込みです。2日よりも気温が大幅に低いところがあるため、体調管理に注意してください。 4日も前線や湿った空気の影響で、断続的に雨が降るでしょう。海上では風がやや強く吹く予想です。朝の最低気温は岡山で20度、津山で18度、高松で21度でしょう。日