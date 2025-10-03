俳優・鈴木亮平が、10月3日（金）に自身のInstagramを更新。前日にYuoTubeでプレミア公開されたMrs. GREEN APPLEの「GOOD DAY」ミュージックビデオのオフショットを公開し、「笑顔キラキラ」「推し×推しの共演」と反響が集まっている。【動画】鈴木亮平×綾瀬はるか×浜辺美波も出演！ミセス話題のミュージックビデオ■謎の組織のリーダー役で出演鈴木がミュージックビデオに出演した「GOOD DAY」は、10月7日（火）から発売