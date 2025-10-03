■台風21号(マットゥモ) 【画像】台風進路・今後の全国の天気 2025年10月3日9時50分発表 3日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯16度05分 (16.1度)東経122度55分 (122.9度)進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)中心気圧    980 hPa中心付近の最大風速 