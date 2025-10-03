10·î£´Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¹¥Æ¥Þ¡ÉÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂç¼ºÂ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢ÅÞ°÷É¼¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¸µÁíÌ³Âç¿Ã¡Ê64¡Ë¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ç°µ¾¡¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¾®Àô»á¤Î¼þÊÕ¤Ç¤ÏÀ¯¸¢¤Î¹ü³Ê¿Í»ö¤ÎÏÃÂê¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤¢¤ÎÃË¡×¤Î½è¶ø¤À¡£ ¡Ú²èÁü¡Û