＜日本女子オープン2日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞第1ラウンドの17番ホール（パー3）における処置のミスで、ルーキーの水木春花とアマチュアの菊田ひなが、第2ラウンド前に失格になった。【写真】岡山出身と言えば…この選手手書きの年賀状が秀逸すぎる問題になったのは、池越えでグリーンを狙うホールでの、水木と菊田のイエローペナルティエリアの処置。2人のティショットは、一度