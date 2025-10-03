イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。最初に韓国語で「私は秋が大好きです」と記すと、その後は平仮名とカタカナでコンペに参加した事を投稿した。【動画】現役時代と変わらぬイ・ボミの美しいスイング【本人のInstagramより】ボミが参加したのはウェア契約を結ぶマーク&ロナのコンペ。「てんきまよくきょうもたのしかったです！ つぎはてんぽイベント。たのしみです！」（原文ママ）と本人もゴルフを大いに楽しん