日本女子オープンに出場中の中村心。初日は5位発進と好調で、平均飛距離249.89ヤードを誇る。そんな彼女の独特なクラブセッティングをレポートする。【写真】FWとアイアンの打痕がフェース真ん中しかない！ウェッジシャフトは文字が消えかかっていたドローヒッターの中村が使用するドライバーは『スリクソンZXi』（9度）。そのお気に入りポイントはこう語る。「構えやすさが一番です。4種類くらい試した中で、これがヘッドが大き