＜ロッテ選手権2日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞日本勢11人が出場する米国女子ツアーのハワイ戦は、第2ラウンドが進行している。現在ポイントランキング102位で来季のシード権獲得に向けて挑んでいる渋野日向子は、日本時間午前7時58分に1番からティオフ。前半9ホールを終えて、2つスコアを落としトータル1オーバー・75位タイで折り返した。〈写真〉双子だけど真逆！岩井姉妹のスイング比較イーグ