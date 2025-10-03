＜バンテリン東海クラシック初日◇2日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞「75になってもおかしくない69でした」。1イーグル・2バーディ・2ボギーでラウンド。古川雄大（ゆうき）は首位と3打差の26位タイで終えた初日を振り返った。【写真】これがオデッセイの新レッドパターだ！福岡県出身の古川は、ルーキーイヤーの2020-21シーズンに未勝利ながら賞金ランキング30位で初シードを獲得。同郷のレ