「天神祭」で、催涙スプレーを顔に噴射したなどの疑いで逮捕された２０歳の男の身柄が３日、検察庁に送られました。警察によりますと、傷害の疑いで逮捕された住居不定・無職の上松尊良容疑者（２０）は、天神祭の奉納花火が開催された７月２５日の夜、大阪市都島区の毛馬桜之宮公園で２０代男性の顔面に催涙スプレーを噴射し、男性と近くに居合わせた１０代女性にケガをさせた疑いがもたれています。現場に残された催涙スプレーは