俳優の坂口健太郎と渡辺謙の共演による映画『盤上の向日葵』(10月31日公開)の主題歌を手がけるサザンオールスターズの『暮れゆく街のふたり』をフィーチャーした特別映像が公開となった。この主題歌の口笛バージョンの存在も明らかになり、本編の重要なシーンに劇中曲として流れることがアナウンスされた。映画『盤上の向日葵』の主題歌を手がけたサザンオールスターズの『暮れゆく街のふたり』をフィーチャーした特別映像が公開『