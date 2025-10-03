俳優の三浦翔平さん（37）が、2025年10月1日にインスタグラムを更新。トレーニングの動画を公開した。顔をしかめながらトレーニング三浦さんはインスタグラムで、「100キロまでの道のり」とのテロップを添えた動画を投稿。顔をしかめながらトレーニングに励む様子を公開した。バーベルやダンベルを持ち上げる腕は、筋肉で太くなっているように見える。コメント欄には「すごすぎ かっこよすぎるわ ファイト 昔からずっと見てるから