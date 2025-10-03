10月3日（現地時間2日、日付は以下同）。フェニックス・サンズが、ライアン・ダンのチームオプションとなっていた2026－27シーズンの契約を行使したことを発表した。 2024年のドラフト1巡目28位でデンバー・ナゲッツから指名されたダンは、トレードでサンズへ加入。2024－25シーズンは74試合（うち先発は44試合）へ出場し、平均19.1分6.9得点3.6リバウンドをマーク。