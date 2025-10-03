十島村・諏訪之瀬島の御岳で3日午前5時56分に、噴火が発生し、午前10時現在も継続しています。 噴煙は火口から最大1200メートル以上の高さまで上がりました。灰は3日正午までは北東の中之島方面に降る予想です。 諏訪之瀬島では噴火警戒レベル2の「火口周辺規制」が継続中です。 気象台は、今回の噴火は「噴火警戒レベル2の範囲内」としていて、火口から概ね1.5キロの範囲で大きな噴石に警戒するよう呼びかけています。