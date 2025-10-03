東京時間10:28現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝18495.00（-30.00-0.16%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3879.10（+11.00+0.28%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 国内市場の金先限は調整含み。米国離れ、ドル離れ、ペーパー資産離れ、ペーパー安全資産離れという複数の追い風を受けつつ上昇を続けてきたものの、足元では利益確定の売りがやや優勢