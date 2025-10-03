東京時間10:28現在 ＮＹ原油先物NOV 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝60.72（+0.24+0.40%） 時間外取引でニューヨーク原油は買い戻しがやや優勢。前日にかけて下げ続けたことから、反動高となっている。ただ、５日の主要産油国の会合を控えて戻りは鈍い。日量１６６万バレる規模に自主減産の解消が加速するリスクが意識されている。 MINKABU PRESS