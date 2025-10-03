円全面安、植田日銀総裁「緩和的な金融環境維持が大切」10月利上げ確率やや低下 植田日銀総裁の発言を受け円全面安、ドル円は一時147.68円付近までまで上昇、きのうの高値を上回った。10月の日銀利上げ確率はやや低下。 先日、日銀の中で最もハト派な野口委員が金融政策調整の必要性に言及したことや、きのうの内田日銀副総裁の日銀短観を評価する発言などを受け、植田日銀総裁がタカ派寄りな発言をするのではないかとマ