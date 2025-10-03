ＡＳＮＯＶＡが９日ぶりに反発している。同社は３日、シンガポール拠点のグループ会社であるＱｏｏｌＥｎｖｉｒｏ社が、今年のＦ１シンガポールＧＰにおいて、仮設トイレのレンタルを大量受注したと開示。これを材料視した買いが入ったようだ。Ｆ１シンガポールＧＰは３～５日に、マリーナベイ市街地コースにおいて公道を封鎖して開催される。ＱｏｏｌＥｎｖｉｒｏ社は約４００基