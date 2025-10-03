いろいろなキャラクターが一堂に会した東京ゲームショウ2025。しかし、集まったのはこういった有名キャラクターばかりでもない（筆者撮影）【写真で見る】東京ゲームショウ2025会場の様子。当然ながら、数としてはセクシーでないゲームのほうが多い2025年9月25日〜9月28日の期間、「東京ゲームショウ2025」が開催された。ご存知のとおり日本におけるビデオゲームの巨大な展示会であり、2025年は過去最大の出展社数となっている。ビ