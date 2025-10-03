北陸地方では10月8日頃から、気温がかなり高くなるとして新潟地方気象台が注意を呼びかけています。気象台が2日に発表した早期天候情報によりますと、向こう2週間は、暖かい空気に覆われやすいため、10月８日頃からの5日間の平均気温は平年より2.1℃以上高くなる予想です。農作物の管理などに注意してください。気象台の2週間気温予報によると、10月8日まで新潟では日中の気温が25℃以上となる見込みです。その後も平年より気温の