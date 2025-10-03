BLACKPINK（ブラックピンク）のROSE（ロゼ /「E」はアキュートアクセント付きが正式表記）とLISA（リサ）が揃って帰国した姿がキャッチされた。 【動画】手を繋ぎながら歩く仲良しのロゼ＆リサ（BLACKPINK）【写真】ショーに出席したロゼ＆リサのコーデ ■仲良く手を繋いで歩くBLACKPINKロゼ＆リサ ロゼは、現地時間9月29日にフランス・パリで行われたSAINT LAURENT（サンローラン）のショーに、