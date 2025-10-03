アンドエスティＨＤが反落している。２日の取引終了後に発表した９月度の月次売上高で、既存店売上高が前年同月比３．９％減と２カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。 月後半は気温低下に伴い秋物商品の販売が堅調に推移したものの、上旬の長引いた残暑の影響が大きかった。また、前年に比べて休日が１日少なかった影響がマイナス１．８ポイントほどあった。なお、全店売上高は同０．３％減だった。 出所