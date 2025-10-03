正興電機製作所に投資資金の攻勢が顕著、一時１４１円高の１８４０円と値を飛ばし、約２週間ぶりに年初来高値を更新した。電力向け受変電設備などの製造販売を主力事業として手掛け、ＩｏＴ技術を駆使したソリューションで優位性を発揮する。業績はトップライン、利益ともに高成長路線をまい進しており、２５年１２月期は営業利益段階で前期比３割増の２６億円予想とピーク利益更新が続く見通しだ。世界的な生成ＡＩ