「優勝の行方を決めるのは どの試合？」熾烈を極めるJ１のタイトルレース。『DAZN』の公式Xが、トップ４の残り６節の対戦カードを公開した。32節を終えた時点で、首位に立つのは勝点64の鹿島。同60で２位の神戸に、１ポイント差で京都が迫る。同57の柏が続く。「首位の鹿島は第34節に神戸、第35節に京都との上位直接対決 最終節では神戸と京都の対決が待っている」注目必至の対戦が目白押しの終盤戦。この投稿には以下のよう