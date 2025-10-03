【その他の画像・動画等を元記事で観る】 上白石萌歌、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が出演する映画『ロマンティック・キラー』の予告映像と新ポスタービジュアル、追加キャスト情報が解禁された。 ■映画『ロマンティック・キラー』とは？ 2018年に「LINEマンガ インディーズ」にて公開され、「第1回LINEマンガ大賞」で銀賞を受賞。その後、掲載媒体を『ジャンプ