岐阜県各務原市の踏切で1日に発生した特急列車とトラック（キャリアカー）の衝突事故で、負傷した中国人観光客が当時の状況を語った。中国メディアの大象新聞が2日に報じた。報道によると、同日午後4時40分ごろ、同市鵜沼川崎町のJR高山線の踏切で、富山発名古屋行き特急ひだ14号が踏切内に止まっていたキャリアカーに衝突。乗客約200人のうち、20人が割れた窓ガラスの破片などで軽傷を負い、4人が病院に搬送された。キャリアカー