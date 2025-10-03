大手家具・雑貨ブランド「イケア」が中四国地方で初めて広島にオープンしました。店内は、親しみを持ってもらえるよう工夫が凝らされていました。狭いスペースでも移動できるワゴンにシンプルで手ごろな価格のグラス。スウェーデン発祥ブランド「イケア」がイオンモール広島府中に登場です。中四国地方では初めての出店で、オープン直後から多くの人で賑わいました。■訪れた人「昔から（イケア