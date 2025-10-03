◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第3戦カブス3―1パドレス（2025年10月2日シカゴ）カブスは2日（日本時間3日）、本拠でのパドレスとのワイルドカードシリーズ第3戦に勝利。2勝1敗で8年ぶりとなる地区シリーズ進出を決めた。試合後、シャンパンファイトが行われ、今永昇太投手（32）もナインと大盛り上がり。次のシリーズに向けて意気込んだ。今永は前日の第2戦で2回から2番手で登板も0―1の5回にパドレス・マチャド