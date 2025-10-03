「ア・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ヤンキース−レッドソックス」（２日、ニューヨーク）ヤンキースが打撃妨害で３点目を奪ったが、審判のレビューで判定が覆る珍事があった。０−０の四回、ヤンキースはレッドソックス先発のアーリーを攻め、ロサリオとボルピのタイムリーで２点を奪った。なおも１死満塁でウェルズがフルカウントからの８球目をファウルした際に、捕手のミットがバットに当たったと主張。打撃妨害で３