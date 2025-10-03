３日のフジテレビ「サン！シャイン」では、部下の既婚男性とのラブホテル密会問題に揺れる群馬県前橋市の小川晶市長（４２）が、市議会への再説明を行ったことを特集した。小川市長は、相手の男性職員に関しては「希望降任制度」で異動したもので、「降格」を否定。「懲戒処分という意味での処分につきましては、今後、総務部で行う予定になっています」とも述べた。報道陣の質問は受け付けず、進退について「支援者や弁護士に