【中島輝士怪物テルシー物語（６４）】１９９５年、私がドラフト１位で獲得してもらった日本ハムでの７年目のシーズンです。このシーズンで私は日本ハムを退団することになります。前年までの大沢啓二監督が退任され、後任には９０年までオリックスの指揮を執っていた上田利治さんが就任されました。上田さんは、この年から外野手だった田中幸雄を遊撃手に再コンバートするなど、チームの変革に着手しました。長年、セカンドの