イギリスで、ピンク色の服を着た市民グループが、移民受け入れに反対するデモを行った。参加者は「子供の安全と文化を守る」と訴え、不法移民が多すぎると主張した。一方、道路を挟んで差別反対団体も集まり、プラカードを掲げて抗議し両者が睨み合った。「不法移民が多すぎ」女性たちがデモイギリス・ロンドンで1日、ピンク色の服を着た女性たちがリズムに乗って踊っていた。取材班：イギリスの首相府の前です。ピンクの服を着た