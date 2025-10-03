クアルコムは先日、ハイエンドスマートフォン向けの最新チップ「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を発表しました。これをサムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26 Ultra」が採用した場合、内蔵ストレージ性能が大幅に向上するかもしれません。 ↑次期Galaxy S26 Ultraに搭載？（画像提供／Qualcomm） このチップは、現行のUFS 4.0に対してマイナーチェンジ版となる「UFS 4.1」をサポートしています。 大きな革新ではないも