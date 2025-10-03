”問題作”でアカデミー賞最優秀助演男優賞も受賞磯村勇斗（33）が民放連ドラ＆GP帯初主演を務めるオリジナルドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない（ぼくほし）』（フジテレビ系、関西テレビ制作）の最終回が9月22日に放送され、“カンテレ無双”といった賞賛の声が寄せられている。本作は、独特の感性を持つがゆえに人生にも仕事にも臆病だった弁護士・白鳥健治（磯村）が主人公。少子化による共学化で揺れる私立高校に学校