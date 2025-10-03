巨人は高橋礼や乙坂智ら5選手に通達21人が無念の通告を受けた。セ・パ5球団は前日2日に計21選手に戦力外を通告した。最多は中日の6選手だった。巨人はマリナーズとマイナー契約を結びながら、6月に自由契約となり電撃加入した乙坂智外野手。さらにソフトバンク時代の2019年に新人王に輝いた高橋礼投手ら5選手に戦力外を告げた。DeNAは昨年オフに現役ドラフトで阪神から移籍した浜地真澄投手。2023年のドラフトで育成4位で入