【モデルプレス＝2025/10/03】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の立花琴未が2日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】きゃんちゅー立花琴未、復活ヘアスタイルが可愛い◆立花琴未、黒髪復活立花は「黒髪ふっかつー」と報告。前髪を流し、大人っぽい雰囲気を醸し出している。◆立花琴未のイメチェンに反響この投稿に、ファンからは「最高に可愛い」「黒