9月29日、近畿地方をメインにファンの多いローカル番組『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）の新探偵として、バッテリィズ・エース（30）と令和ロマン・松井ケムリ（32）の2人が新たに加わることが発表された。昨年の「M-1グランプリ」の決勝でしのぎを削った2人の抜擢が大きな話題を呼んでいる。そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、関西地方に住む20〜70歳の男女500人を対象に、「『探偵！ナイトスクープ』で好き