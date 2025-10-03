「98歳になるまで親父の愚痴とか、弱音みたいなことは一切聞いたことなかったですね。亡くなる前の1年間は相当つらい状態だったと思うんですけども。会いに行って“大丈夫？”って言ったら、いつも“大丈夫だよ”と言うんで。本当に強い親父だと思いました」9月23日に放送された『徹子の部屋』（テレビ朝日系）で、阿部寛（61）は今年7月に実父を看取ったと初めて明かした。実父は有名企業に勤める世界最大級のダンプカーをつくる