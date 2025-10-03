《この道で長い年月お世話になりました「株式会社研音」を、本年12月末日を以て卒業し、2026年1月から唐沢寿明と山口智子による「TEAM KARASAWA」を発足し、新たな活動を開始いたします》10月2日、所属事務所「研音」の公式サイトを通じてこう発表したのは、芸能界随一の“おしどり夫婦”である唐沢寿明（62）と山口智子（60）。連名で発表したコメントでは、芸能界での活動を支えてくれた事務所関係者への感謝の気持ちとともに