◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都競馬場・芝１４００メートル）１週前追い切り＝１０月３日、美浦トレセン重賞４勝のウインマーベル（牡６歳、美浦・深山雅史厩舎、父アイルハヴアナザー）は、主戦の松山弘平騎手が美浦に駆けつけ１週前追い切りを行った。角馬場で入念に乗り込まれたあと、Ｗコースでスズノテレサ（６歳３勝クラス）を１馬身追走。直線入り口で内から並びかけると、追われて抜群の伸びを見せ２馬身